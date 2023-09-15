Помочь животным или окружающей среде: в Казани пройдет экопраздник «Зеленая система»

В Казани на экопразднике «Зеленая система» можно сдать вторсырье и обменяться одеждой

В ТЦ Казани 24 сентября пройдет экологический праздник «Зеленая система». Горожане на встрече смогут сдать вторсырье на переработку, а также обменяться разными вещами.

В качестве вторсырья принимают упаковки от сока и молока, нерабочую технику, диски, провода, пластиковые крышки, сломанные телефона, одежду, чеки, блистеры от таблеток, фломастеры, ручки и другие предметы. Можно быть также обменяться одеждой, книгами и посудой.

Помимо того, желающие смогут поддержать приют животных и принести сухой и влажный корма для кошев, древесный наполнитель, металлически миски и ведра, большие мешки для мусора (на 240 литров), корм для собак,шерстяные одеяла, ошейники и поводки, а также впитывающие пеленки, размер которых 60х90 см.

Мероприятие начнется в 12 часов на площадке, расположенной напротив главного входа в ТЦ по адресу проспект Победы, 141. В программу также войдут презентация ЭМ-ведра для сбора органических отходов в домашних условиях (12:00) и мастер-класс по литью бумаги (13:00, регистрация здесь).