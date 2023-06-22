"Получили ожог роговицы": в Набережных Челнах двух малышей доставили в больницу из-за чистящего средства

В Набережных Челнах два малыша получили ожог роговицы из-за «Азелита»

В Набережных Челнах два годовалых малыша поступили в Камский детский медицинский центр города с ожогами роговиц и слизистой глаз. Детям нужна была помощь офтальмолога. Известно, что малыши брызнули себе в лица чистящим средством для плит "Азелит". Один ребенок нуждался в стационарном лечении.

Врачи Челнов заявили об увеличении количества обращений маленьких пациентов после контакта с бытовой химией. Отмечается, что для малышей получение ожогов кожи лица, век, а также роговицы конъюнктивы - далеко не редкость. Происходит это из-за того, что у детей есть доступ к опасным для них чистящим средствам.

Медики напоминают, что травмы такого типа не всего можно лечить амбулаторной и некоторые случаю требуют госпитализации малыша.