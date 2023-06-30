Полномочия были досрочно прекращены: Нигматулин теперь представляет Челны в Государственном Совете Республики

Горсовет Набережных Челнов досрочно снял полномочия с депутата Руслана Нигматулина

В Набережных Челнах была досрочно прекращена депутатская деятельность Руслана Нигматуллина. Такое решение было принято на XXV заседании Городского совета, сообщили в пресс-службе мэрии Челнов. Нигматулин теперь будет представлять интересы города в Государственном Совете Республики Татарстан.

На заседании глава города высказался насчет результатов дополнительных выборов в республиканский парламент, где Русланом Нигматулиным была одержана победа. Наиль Магдеев заявил, что его коллега активно проявил себя в работе депутата Городского Совета и успешно реализовал несколько проектов.

Сейчас Руслан Нигматулин принимает активное участие в отправке гуманитарных грузов в новые регионы, а также в добровольческой работе в ДНР. Помимо этого, он поддерживает развитие детского спорта и социальных учреждений.