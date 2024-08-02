Полицейские нашли ресторан с 5 мигрантами-нелегалами

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили нелегальных мигрантов в ресторане региональной столицы. Об этом сообщили в МВД РТ.

В ходе проверок были найдены 5 иностранцев были в России незаконно. На граждан других государств были заведены административные протоколы.

Советский районный суд сообщил, что 4 мигранта получили штрафы в размере 2 и 5 тысяч рублей. 2 из них уже отправили домой из РФ. Другой мужчина получил штраф в 10 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что жителей дома в Казани затопило после ремонта крыши. Вода быстро оказалась на верхних этажах, а после растеклась по всему дому. Жители переживают за свою жизнь, потому что вода может спровоцировать короткие замыкания.

Кроме того, мы говорили, что в Казани в пожаре на Аделя Кутуя спасены 7 человек. К несчастью, после тушения пламени в подвале было обнаружено тело одного мужчины.