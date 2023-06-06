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· Полина Модестова

Погибли 18 человек: стало известно, завозился ли ядовитый сидр в Татарстан

В Татарстане не обнаружен унесший жизни 18 россиян ядовитый сидр
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Стало известно, что в Татарстан не завозили слабоалкогольный напиток "Мистер Сидор", от отравления которым в Поволжье скончалось около 20 человек, сообщает «БИЗНЕС Online», получив официальную информацию от Госалкогольинспекции РТ.

На данный момент ведомством была проверена декларация всех участников алкогольного рынка, а также данные ЕГАИС. В результате удалось установить, что "Мистер Сидр" в Татарстан не поустпал.

Известно, что количество погибших от отравления напитком лишь в Ульяновской области выросло до 18 человек. Количество пострадавших уже больше 50. Официальное количество жерт по Поволжью пока что не называется.

Следственными органами был задержан предприниматель из Самарской области по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиями безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

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