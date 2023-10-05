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· Полина Модестова

Подвели итоги: в Казани прошел российско-узбекский форум

Мирзиёев, Мантуров и Минниханов подвели итоги российско-узбекского форума в Казани
Подвели итоги: в Казани прошел российско-узбекский форум

pixabay

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Президент Татарстана Рустам Минниханова, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров в Казани подвели итоги российско-узбекского форума.

В мероприятии участие принимали больше 700 представителей бизнеса из 19 регионов России и 12 регионов Узбекистана, о чем сообщила пресс-служба главы РТ. Форум проводится для расширения практического сотрудничества между деловыми кругами, регионами и организациями двух стран.

Помимо того, на встрече обсудили расширение двухстороннего сотрудничества в транспортно-логистической, туристической, промышленной и молодежной сферах.

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