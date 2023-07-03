Появятся четыре новые площадки: в Казани будет больше мест для выгула собак

В Казани в 2023 году появятся четыре новые площадки для выгула собак

В Казани в 2023 годы появятся четыре новые муниципальные площадки, где можно будет выгуливать собак, сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин в рамках "делового понедельника". Он отметил, что площадки будут установлены на улицах Заря, Салимжанова, Лукина и Революционной. Из возведение стало возможным в рамках проекта "Казань - город без брошенных собак".

Помимо этого, в парках и на площадках для выгула домашних животных в Казани проводятся встречи собаководов с профессиональным кинологом. Хозяева вместе со специалистом могут разобрать приемы дрессировки домашних животных, принять участие в занятии и тренировке. На данный момент в Казани работают 17 площадок для выгула собак.