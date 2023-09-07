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Первый этап завершат до конца года: в Казани на ремонт больницы №18 выделят еще почти 200 миллионов

В Казани в 2023 году на ремонт больницы №18 выделят еще почти 200 миллионов
Первый этап завершат до конца года: в Казани на ремонт больницы №18 выделят еще почти 200 миллионов

Яна Лаушкина

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На сайте госзакупок появился новый тендер, согласно которому на капитальный ремонт центральной городской клинической больницы №18 в Казани выделят еще 193 миллиона рублей. Ранее стало известно, что первый этап работ планируют завершить до конца 2023 года.

Судя по опубликованным документам, данная сумма предусмотрена на демонтажные работы, пищеблок, стационар, архитектурные решения, кондиционирование, а также медицинское оборудование. Заказчиком выступает Главстрой РТ. Срок окончания работ - 12 декабря 2023 года.

Напомним, что на данный момент в больнице №18 был полностью обновлен второй этаж блока «Б», проведена перепланировка помещений и палат, они были обеспечены мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. В отремонтированном помещении сейчас отделением оториноларингологии.

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