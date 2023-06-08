Пересекал сплошную: в Казани разбилась насмерть рэп-исполнитель Альбина Сафарова

В Казани 8 июня рэп-исполнитель Альбина Сафарова разбилась насмерть на мотоцикле

Стало известно о гибели 32-летней рэп-исполнительницы Альбины Сафаровой в результате ДТП, которое произошло в Казани на улице Мира. Сообщается, что девушка ехала с молодым человеком на мотоцикле в сторону Дербышек. В этот момент навстречу им выехал автомобиль марки Opel. Водитель легковушки стал поворачивать налево, чтобы заехать на заправку, но ему не удалось завершить маневр, так как в его бампер врезался мотоцикл.

Напомним, что на этом участке дороги разрешенная скорость - 40 км/ч. Очевидцы предположили, что, если бы скорость мотоцикла была ниже, то он бы успел остановиться, либо, даже если бы столкновения не удалось избежать, водитель и пассажир отделались бы ушибами. Однако, второй участник ДТП тоже нарушил правила дорожного движения. Автомобилист совершил поворот на заправку через двойную сплошную, сообщает tatarstan24.tv.