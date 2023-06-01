Перекроют дороги и тротуар: в Казани летом планируют реконструкцию участка водопровода

В Казани с 10 и 15 июня частично ограничат движение по улицам Большая Красная и Толстого

В столице Республики Татарстан будет временно ограничено движение по двум улицам - Толстого и Большая Красная. Связана такая мера с проведением работ по реконструкции участка водопровода.

В мэрии Казани сообщили, что с 10 по 18 июня частично перекроют проезжую часть на улице Большая Красная возле сквера имени Л.Н.Толстого.

Позже, с 15 июня и по 31 июля частично будут закрыты проезжая часть и тротуар на улице Толстого, на участке от дома под номером 67 по улице Большая Красная и до дома 41 по улице Толстого.