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Перекроют дороги и тротуар: в Казани летом планируют реконструкцию участка водопровода

В Казани с 10 и 15 июня частично ограничат движение по улицам Большая Красная и Толстого
Перекроют дороги и тротуар: в Казани летом планируют реконструкцию участка водопровода

Ксения Самринова

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В столице Республики Татарстан будет временно ограничено движение по двум улицам - Толстого и Большая Красная. Связана такая мера с проведением работ по реконструкции участка водопровода.

В мэрии Казани сообщили, что с 10 по 18 июня частично перекроют проезжую часть на улице Большая Красная возле сквера имени Л.Н.Толстого.

Позже, с 15 июня и по 31 июля частично будут закрыты проезжая часть и тротуар на улице Толстого, на участке от дома под номером 67 по улице Большая Красная и до дома 41 по улице Толстого.

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