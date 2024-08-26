Палестина хочет вступить в БРИКС после саммита в Казани

Палестина намерена подать заявку на вступление в БРИКС после саммита организации, который состоится в Казани с 22 по 24 октября. Об этом заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль в интервью ТАСС.

Саммит БРИКС в Казани обещает стать знаковым событием, собрав лидеров пяти ключевых стран – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Среди участников саммита уже подтвердили свое участие председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Ирана Масуд Пезешкиан, которого официально пригласил президент России Владимир Путин.

Помимо этого, в Казань приедет представитель Никарагуа.

Ожидается, что саммит станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов международной повестки, в том числе и расширения БРИКС.