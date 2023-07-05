Отметит День семьи, любви и верности: в Казани в честь праздника телебашня окрасится в праздничные цвета
Мэрия Казани (Марат Мугинов)
Казанская телебашня 8 июля загорится праздничной подсветкой. Это связано с празднованием Дня семьи, любви и верности.
Жители и гости города смогут наблюдать яркое светодинамическое шоу с 21 до 23 часов.Символом праздника выступит белая ромашка, на фоне которой и появятся поздравления.
В этот день также будут сиять телебашни в Нальчике, Кызыле, Оренбурге, Саратове, Ростове-на-Дону, Улан-Удэ, Ярославле и Челябинске.
В Татарстане ко Дню семьи, любви и верности также проведут ряд мероприятий, среди которых фестиваль "Казань - город счастливых семей".