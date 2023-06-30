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Отлично подходит для перевозок: глава РТ протестировал уменьшенную копию "КАМАЗа"

ГЛАВА Татарстана Минниханов 30 июня провел тест-драйв уменьшенной копии «КАМАЗа»
Отлично подходит для перевозок: глава РТ протестировал уменьшенную копию "КАМАЗа"

ТГ Рустама Минниханова

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Глава Татарстана Рустам Минниханов провел тест-драйв маленькой копии "КАМАЗа", о чем позже сообщил в своем телеграм-канале. С его слов, маленькая копия "КАМАЗа" под названием "Компас" отлично подходит для перевозки небольших грузов.

Напомним, что автомобили "Компас" - представители нового семейства среднетоннажных автомобилей "КАМАЗ", которые были выведены на рынок в 2022 году. Они предназначены для работы в городе и пригороде, однако отлично подойдут и для междугородних перевозок.

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