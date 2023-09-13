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· Полина Модестова

Откроют площадки по Just Dance: в Казани пройдет фиджитал-турнир «Игры Первых»

В Казани в октябре 2023 года пройдет первый этап фиджитал-турнира «Игры Первых»
Откроют площадки по Just Dance: в Казани пройдет фиджитал-турнир «Игры Первых»

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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В Казани пройдет фиджитал-турнир «Игры Первых», который объединит школьников и студентов ссузов, возраст которых от 14 до 25 лет. Они приедут со всей России.

Подать заявку на участие можно будет до 25 сентября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, отправить анкету, а после выполнить задания. Также необходимо загрузить портфолио и видео. В визитке участникам команды необходимо рассказать о себе, о том, почему именно они должны стать частью этого турнира, а также о том, что для них данный турнир значит.

Очный этап пройдет с 16 по 20 октября в Казани. Соревнования будут проводиться в двух возрастных категориях: фиджитал футбол для участников от 14 до 17 лет и фиджитал-тактическая стрельба для участников от 18 до 25 лет.

Дополнительно для всех желающих откроют площадки по Just Dance и другие зоны с активностями.

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