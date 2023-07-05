Отключат на сутки: почти 500 домов Казани останутся без воды на выходные из-за ремонта

Почти 500 многоквартирных домов в Казани останутся без воды 8 и 9 июля

В Вахитовском районе Казани в эту субботу на сутки будет отключено водоснабжение в нескольких домах. Такая мера необходимо, чтобы произвести плановую замену запорных арматур, которые были установлены больше полувека назад и требуют проведения этих работ, чтобы не допустить возникновения аварии. Отмечается, что в работах будут задействованы 70 рабочих и 40 единиц техники.

Начало работ запланировано на 12 часов 8 июля, а завершение - на 19 часов 9 июля. Большое количество задействованных специалистов и техники может сократить заявленные сроки ремонта.

Отключение водоснабжение планируется в некоторой части Вахитовского района, а в части Советского района, вдоль улицы Гвардейская, водоснабжение будет понижено. Всего под отключение попадают 492 дома, а также детские сады, вузы и школа, медучреждений и административные здания. Работы решили проводить в выходные, так как многие уезжают за город, а школы, вузы и детсады не работают.