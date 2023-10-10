Новости Казани
· Полина Модестова

Остановили из-за коронавируса: планируется возобновление поездов из Казани в Ташкент

Планируется возобновить поезда из Казани в Ташкент в 2024 году
Остановили из-за коронавируса: планируется возобновление поездов из Казани в Ташкент

ПроГород

Подписаться в Telegram

Центральная дирекция РЖД предложила Ташкенту возобновить рейсы в Казань, сообщает ТАСС, со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова. Напомним, что перестали курсировать поезда в 2020 году из-за пандемии. Возобновлено железнодорожное сообщение может быть уже в 2024 году.

Как сообщил Ханифов, на данный момент ожидается согласие всех стран, государств, по которым идет железная дорога. Это Россия, Узбекистан и Казахстан.

Напомним, что ранее замминистра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев предложил увеличить количество авиарейсов из Ташкента в Казань с 2 до 7, то есть сделать их ежедневными.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

Выставлен за 28,9 миллиона: сын госсоветника Татарстана продает спорткар-внедорожник

Интересное в Казани

день назад

Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

компании по удалению плесени

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане установили один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

Новости Татарстана

15 часов назад

Поразила жюри своим талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

ремонт автоэлектрики в москве в Москве

Новости Казани

21 час назад

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

Новости Казани

день назад

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Новости Казани

52 минуты назад

Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров
Новости Казани
4 часа назад

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Новости Казани

42 минуты назад

Всего родилось 364 ребенка: названы самые редкие и самые популярные имена казанских новорожденных

Интересное в Казани

день назад

Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Новости Казани

47 минут назад

«Это гражданский долг перед страной»: предпринимательница Татарстана записалась добровольцем на СВО

Новости Казани

52 минуты назад

Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров
Проверка завершилась без замечаний: в Высокой Горе построили новый соципотечный дом
Новости Татарстана
7 минут назад

Проверка завершилась без замечаний: в Высокой Горе построили новый соципотечный дом

Новости Татарстана

52 минуты назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев выполнило диагностику более 8 тыс. км трубопроводов

Новости Татарстана

57 минут назад

Поразил жюри своим невероятным талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

Новости Татарстана

час назад

АО «Транснефть – Прикамье» определило победителей международной научно-технической конференции молодежи
Чтобы муха не проскочила: как обеспечивается безопасность в современных новостройках?
Интересное в Казани
6 дней назад

Чтобы муха не проскочила: как обеспечивается безопасность в современных новостройках?