Остановили из-за коронавируса: планируется возобновление поездов из Казани в Ташкент

Планируется возобновить поезда из Казани в Ташкент в 2024 году

Центральная дирекция РЖД предложила Ташкенту возобновить рейсы в Казань, сообщает ТАСС, со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова. Напомним, что перестали курсировать поезда в 2020 году из-за пандемии. Возобновлено железнодорожное сообщение может быть уже в 2024 году.

Как сообщил Ханифов, на данный момент ожидается согласие всех стран, государств, по которым идет железная дорога. Это Россия, Узбекистан и Казахстан.

Напомним, что ранее замминистра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев предложил увеличить количество авиарейсов из Ташкента в Казань с 2 до 7, то есть сделать их ежедневными.