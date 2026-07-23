Банк России раскрыл механизм обмена криптовалют на российские ценные бумаги

После вступления в силу закона о цифровых валютах инвесторы смогут обменивать криптовалюты на российские акции, облигации и паи инвестфондов. Банк России пояснил, что такие сделки будут проводиться через брокера или обменник, а расчеты — в депозитарии и цифровом депозитарии.

Механизм обмена будет аналогичен сделкам с обычными ценными бумагами. Обменивать можно не только криптовалюты, но и иностранные стейблкоины. При этом сделки нельзя будет совершать на основе публичной оферты.

Для запуска учета криптовалют и получения лицензий цифровым депозитариям потребуется время. Профессиональные участники рынка уже занимаются технической подготовкой к операциям с цифровыми валютами.