Экономика

Банк России раскрыл механизм обмена криптовалют на российские ценные бумаги

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Банк России разъяснил порядок обмена криптовалю...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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После вступления в силу закона о цифровых валютах инвесторы смогут обменивать криптовалюты на российские акции, облигации и паи инвестфондов. Банк России пояснил, что такие сделки будут проводиться через брокера или обменник, а расчеты — в депозитарии и цифровом депозитарии.

Механизм обмена будет аналогичен сделкам с обычными ценными бумагами. Обменивать можно не только криптовалюты, но и иностранные стейблкоины. При этом сделки нельзя будет совершать на основе публичной оферты.

Для запуска учета криптовалют и получения лицензий цифровым депозитариям потребуется время. Профессиональные участники рынка уже занимаются технической подготовкой к операциям с цифровыми валютами.

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