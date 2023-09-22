«Одни из передовых в стране»: Виктория Абрамченко посетила очистные сооружения Казани

Виктория Абрамченко посетила очистные сооружения Казани и назвала их передовыми в стране

Прибывшая с Татарстан с рабочим визитом председатель правительства РФ Виктория Абрамченко посетила вместе с главой РТ Рустамом Миннихановых биологические очистные сооружения и иловые поля Казани. Присутствующие смогли ознакомиться с работами, которые проводятся на БОС, а также с тем, что в планах на 2023 год.

Напомним, что на объекте «Рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани» к работам приступили в 2021 году. Предполагается, что масштабная реконструкция очистных позволит улучшить качество очистки городских стоков: система БОС после реконструкции сможет принимать и очищать больший объем канализационных вод, что для строительства. расширения города и подключения к канализованию новый объектов.

Виктория Абрамченко заявила, что приехала в Казань, чтобы познакомиться с работой очистных сооружений как с одними из передовых в стране. Она отметил, что осталась довольна увиденным по нескольким причинам: