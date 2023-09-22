«Одни из передовых в стране»: Виктория Абрамченко посетила очистные сооружения Казани
Пресс-служба Раиса РТ
Прибывшая с Татарстан с рабочим визитом председатель правительства РФ Виктория Абрамченко посетила вместе с главой РТ Рустамом Миннихановых биологические очистные сооружения и иловые поля Казани. Присутствующие смогли ознакомиться с работами, которые проводятся на БОС, а также с тем, что в планах на 2023 год.
Напомним, что на объекте «Рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани» к работам приступили в 2021 году. Предполагается, что масштабная реконструкция очистных позволит улучшить качество очистки городских стоков: система БОС после реконструкции сможет принимать и очищать больший объем канализационных вод, что для строительства. расширения города и подключения к канализованию новый объектов.
Виктория Абрамченко заявила, что приехала в Казань, чтобы познакомиться с работой очистных сооружений как с одними из передовых в стране. Она отметил, что осталась довольна увиденным по нескольким причинам:
- иловые осадки больше не будут доставлять проблем городу, так как модернизация очистных предусматривает их сушку, выходят на производство гранул, которые фактически являются сертифицированным удобрением;
- новых площадей, которые будут находиться на берегах Волги и отравлять реку иловыми осадками, больше не потребуется;
- гигантский полигон со старыми иловыми осадками рекультивируется и точно так же для Волги больше не представляет никакой опасности.