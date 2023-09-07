Обвиняемый был признан виновным: казанец распростарнял материалы террористического содержания

Житель Казани распространял в интернете материалы террористического содержания

УФСБ России по Республике Татарстан была пресечена незаконная деятельность жителя Казани, который, как удалось выяснить, был причастен к распространению в интернете материалов террористического содержания.

В отношении Одинаева А.О. было возбуждено уголовное дело на основании материалов, переданных Управлением в СУ СК России по РТ. Дело возбудили по признакам состава преступления, которое предусмотрено часть 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Решением Центрального окружного военного суда Самары обвиняемый был признан виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, на два года он был лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Приговор суда уже вступил в законную силу.