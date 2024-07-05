Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями

В казанском аэропорту транспортная прокуратура зафиксировала нарушения во время оказании услуг питания.

2 бизнесмена работали с нарушениями, они ненадлежащим образом хранили еду и не соблюдали нормативы по контролю.

Роспотребнадзор Татарстана составил в отношении них протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению питания людей и вынес им предупреждения. Как итог, все же получилось обеспечить все необходимые требования в области питания были выполнены.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 37-градусная жара дополнится градом и грозой, а в селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов. Метеорологи рассказали, что аномальная жара сохраняться минимум до 6 июля 2024 года.

Кроме того, мы говорили, что в РТ бойцу специальной военной операции предлагали купить медаль на Wildberries.