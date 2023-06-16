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Обозначили расположение: в Набережных Челнах утвердили 111 сборных пунктов для эвакуации

В Набережных Челнах обозначили расположение 111 сборных пунктов для эвакуации населения
Обозначили расположение: в Набережных Челнах утвердили 111 сборных пунктов для эвакуации

Яна Лаушкина

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Исполком Набережных Челнов утвердил своим постановлением местоположение 111 сборных эвакуационных пунктов. Они будут созданы в том случае, если в городе возникнет чрезвычайная ситуация. Граждане смогут подойти к ним, чтобы специалисты вывезли их в безопасные районы.

Сообщается, что там будет идти сбор эвакуируемых, а также их учет из расчета, что на каждый пункт приходится четыре-пять тысяч человек. Они создаются в зданиях, в число которых входят образовательные и культурных учреждения, а также предприятия.

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