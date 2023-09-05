Обошлись в 641 миллион: в Казани представили троллейбусы нового поколения

Троллейбусы нового поколения МАЗ-202Т22 обошлись Казани в 641 миллион рублей

Журналистам сегодня, 5 сентября, представили троллейбус МАЗ-202Т22, которые были изготовлены по лизинговому договору с ОАО «Минский автомобильный завод». Транспорт впервые эксплуатируется в России. В МУП «Метроэлектротранс» сообщили, что новые троллейбусы будут распределены на наиболее загруженные маршруты.

Как сообщает rt.rbc.ru, впервые модель троллейбуса была представлена в России на выставке 2019 года. В прошлом году был подписан контракт на 641 миллион рублей, согласно которому от ОАО «Минский автомобильный завод» в сентябре 2023 года будут поставлены в Казань 25 троллейбусов. Источник финансирования на паритетной основе - лизинг и бюджет Казани.

Главный инженер МУП «Метроэлектротранс» по наземному транспорту Евгений Ефимов сообщил, что сейчас уже приступили к эксплуатации одного образца. Проводятся тесты, а также обучают персонал.

Известно, что в отличие от троллейбусов предыдущих поколения, новый транспорт оборудован системой кондиционирования для холодного и теплого времени года. Помимо того, интерьер и экстерьер проработаны по заказу: остекление салона было увеличено на 15%, а количество посадочных мест на шесть. Для каждого сидячего места предусмотрены USB-зарядка. Общая вместимость транспортного средства - 90 пассажиров.