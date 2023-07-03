Обнаружили два тела: в Казани во время пожара погибли люди

На пожаре в садовом домике в Казани 2 июля 2023 года погибли двое мужчин

В Казани во время тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин. Сообщается, что происшествие имело место накануне, 2 июля, около десяти часов вечера. На номер пожарной охраны поступило сообщение о пожаре. в Приволжском районе Казани, в поселке Мирный, в СНТ "березовая роща", Горел садовый домик.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то горел деревянный житовой одноэтажный садовый дом, размер которого 6х6 метров.

Пожар был локализован в 22:54, а в 22:56 в пожарные обнаружили тела двух мужчин 1963 и 1970 года рождения. Ликвидировать открытое горение удалось в 23:21. Причина пожара устанавливается специалистами.