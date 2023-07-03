Новости Казани
· Полина Модестова

Обнаружили два тела: в Казани во время пожара погибли люди

На пожаре в садовом домике в Казани 2 июля 2023 года погибли двое мужчин
Обнаружили два тела: в Казани во время пожара погибли люди

ГУ МЧС России по РТ

Подписаться в Telegram

В Казани во время тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин. Сообщается, что происшествие имело место накануне, 2 июля, около десяти часов вечера. На номер пожарной охраны поступило сообщение о пожаре. в Приволжском районе Казани, в поселке Мирный, в СНТ "березовая роща", Горел садовый домик.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то горел деревянный житовой одноэтажный садовый дом, размер которого 6х6 метров.

Пожар был локализован в 22:54, а в 22:56 в пожарные обнаружили тела двух мужчин 1963 и 1970 года рождения. Ликвидировать открытое горение удалось в 23:21. Причина пожара устанавливается специалистами.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

17 часов назад

Глава сельского поселения Татарстана погиб в ДТП

Новости Казани

15 минут назад

Дождь, гроза и тепло: что ждать жителям Татарстана на этой неделе от погоды

клопы мебельные

Новости Казани

10 минут назад

Обнаружили два тела: в Казани во время пожара погибли люди
Лонгриды
2 дня назад

Ирек Галямов, экономист: «Если человек начинает зарабатывать свыше 5 млн рублей, у чиновников может упасть глаз на его компанию»

Ирек Галямов, экономист: «Если человек начинает зарабатывать свыше 5 млн рублей, у чиновников может упасть глаз на его компанию»

Новости Казани

2 дня назад

Принял участие в программе: Александр Асташенок сел за руль социального такси

Новости Казани

2 дня назад

Пройдет четыре ярмарки: у жителей Казани будет возможность познакомиться с работодателями города в июле

Новости Казани

2 дня назад

Завершено на 68%: стало известно, как продвигается строительство дома в первом квартале Салават Купере

Новости Казани

2 дня назад

Завершили тушение: сотрудники МЧС ликвидировали пожар на нефтяном резервуаре в селе Старое Маврино
Отлично подходит для перевозок: глава РТ протестировал уменьшенную копию "КАМАЗа"
Новости Казани
2 дня назад

Отлично подходит для перевозок: глава РТ протестировал уменьшенную копию "КАМАЗа"

Новости Казани

2 дня назад

Уже давно перебрался на дачу: около Набережных Челнов в пожаре погиб мужчина

Новости Казани

2 дня назад

Выросла в четыре раза: в Татарстане фиксируют рост заболеваемости мышиной лихорадкой

Новости Казани

2 дня назад

Распоряжение было подписано: в Татарстане власти увеличили состав комиссии по поддержке участников СВО
Минимальный размер первоначального взноса увеличен до 20%. Какие сложности при покупке жилья ожидают казанцев?
Интересное в Казани
6 дней назад

Минимальный размер первоначального взноса увеличен до 20%. Какие сложности при покупке жилья ожидают казанцев?