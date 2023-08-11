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Обещали культурно-досуговый центр: в Казани люди выступили против очередной многоэтажной застройки

Жители Казани обратились к Путину из-за строительства многоэтажек на Баки Урманче
Обещали культурно-досуговый центр: в Казани люди выступили против очередной многоэтажной застройки

Роман Рунев

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В Казани жители «Солнечного города» записали видеообращение президенту России Владимиру Путину и председателю следкома РФ Александру Бастрыкину. Они попросили не допустить строительство многоэтажного полигона у дома на Баки Урманче, 10.

Известно, что с 15 августа планируют приступить к застройке пустыря у вышеуказанного адреса. Возводить хотят жилые дома в 5, 9 и 14 этажей. Местные жители выступают против не просто так - они боятся, что участок попросту не предназначен для высоток и такая застройка, по их мнению, может стать причиной обрушения грунта.

Помимо этого, как заявляют люди, нагрузка на инженерные сети грозит постоянным отключением воды и света. Уже сейчас, с их слов, на четной стороне Баки Урманче, аварийные отключения участились. Еще одно опасение местных - нехватка мест в детских садах и школах, отсутствие общественных территорий и парковок.

Изначально людям обещали, что здесь будут возводить культурно-досуговый центр, однако планы поменялись. Местные же просят построить на этом месте парк, который был бы посвящен участникам СВО и членам их семей. На пустыре сегодня собрались больше 50 человек, записав здесь видеообращение, сообщает inkazan.ru.

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