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· Полина Модестова

Объединит две религии: в Казани появится "Тихий сад" с православным храмом и мечетью

В Казани у больницы построят духовный комплекс «Тихий сад» с православным храмом и мечетью
Объединит две религии: в Казани появится "Тихий сад" с православным храмом и мечетью

Администрация Казани

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На территории Детской республиканской клинической больницы приступили к строительству духовного комплекса "Тихий сад". Накануне, 1 июня, прошла торжественная церемония, в которой принимали участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава города Казань Ильсур Метшин, а также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий РТ Камиль Самигуллин.

В мэрии отметили, что с идеей создания духовного комплекса выступили родители пациентов ДРКБ. В "Тихом саду" расположится мечеть и православный храм. Такое единение станет символом единства двух религий, подчеркнул Минниханов.

Мечеть будет носить имя Абу Али ибн Сины, более известного как Авиценна, который внес значительный вклад в становление медицины, сказал муфтий РТ.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл заявил, что для исцеления человека нужна и сила духа.

- Пусть тем людям, которые будут приходить сюда, будет благословение Всевышнего, а «Тихий сад» станет кусочком рая, - пожелал он.

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