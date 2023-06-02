Объединит две религии: в Казани появится "Тихий сад" с православным храмом и мечетью

В Казани у больницы построят духовный комплекс «Тихий сад» с православным храмом и мечетью

На территории Детской республиканской клинической больницы приступили к строительству духовного комплекса "Тихий сад". Накануне, 1 июня, прошла торжественная церемония, в которой принимали участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава города Казань Ильсур Метшин, а также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий РТ Камиль Самигуллин.

В мэрии отметили, что с идеей создания духовного комплекса выступили родители пациентов ДРКБ. В "Тихом саду" расположится мечеть и православный храм. Такое единение станет символом единства двух религий, подчеркнул Минниханов.

Мечеть будет носить имя Абу Али ибн Сины, более известного как Авиценна, который внес значительный вклад в становление медицины, сказал муфтий РТ.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл заявил, что для исцеления человека нужна и сила духа.