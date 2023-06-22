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Нужно не только мнение людей, но и экспертов: специалисты отметили потерю идентичности Казани из-за елей

Казань теряет свою идентичность из-за елей и плохо влияет на деревья
Нужно не только мнение людей, но и экспертов: специалисты отметили потерю идентичности Казани из-за елей

Илона Боянова

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Инженер-проектировщик ландшафтного благоустройства Игорь Сафиуллин на конференции "Диалоги" рассказал, что из-за массовой посадки елей Казань теряет свою идентичность.

Александр Матюха, который является экспертом Института развития Казани, отметил, что ели сильно страдают в Казани лето и плохо переносят засуху, а также привлекают большое количество вредителей. Он считает, что в городе намного лучше бы себя чувствовали сосны и липы. Он считает, что именно поэтому особенно важно не только мнение горожан, что и мнение специалистов.

Александр Матюха также добавил, что для решения проблемы необходимо создавать ассортимент насаждений, которые можно было бы сажать без вреда в конкретных городах.

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