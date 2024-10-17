Новые подробности смертельного ДТП в поселке Борисоглебское

Молодой человек, который сбил 68-летнюю женщину в п. Борисоглебское Республики Татарстан, вероятно, был за рулем автомобиля отца или дяди.

По предварительным данным, подростка зовут Радель, совсем скоро ему исполнится 18 лет. В настоящее время парень находится в отделении полиции. В дорожном происшествии он сам не пострадал. За руль разрешил сесть подростку его родственник.

Стало известно, что умершая Флёра Ханавиева трудилась в школе-интернате № 1. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".

Напомним, все случилось в Татарстане. Водителя забрала карета скорой медицинской помощи. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали о том, что в Алексеевском районе в дорожном происшествии пострадал человек, один умер. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции региона. Сотрудники Государственной автомобильной инспекции призывают всех участников движения соблюдать правила дорожного движения.