Брюссель допустил сокращение потребления газа и электроэнергии в ЕС

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен направил профильным министрам стран ЕС письмо с призывом рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии. С содержанием документа ознакомилось агентство Reuters, о письме сообщает ТАСС. Брюссель рекомендует государствам сообщества усилить подготовку к предстоящей зиме и допускает принятие или сохранение мер, которые позволяют поддерживать закачку газа в хранилища либо снижать спрос на газ и электроэнергию столько, сколько потребуется.

Поводом стали рост цен на энергию и проблемы с поставками энергоресурсов. "Мы столкнулись с кризисом цен, который связан с кризисом поставок", - признал еврокомиссар. При этом, по его утверждению, ЕС сейчас лучше подготовлен к энергетическим трудностям, чем зимой 2021 года.

С 2022 года ЕС взял курс на отказ от российских энергоносителей, резко сократив закупки трубопроводного газа из РФ и частично замещая их поставками сжиженного природного газа. По данным Еврокомиссии, доля российского газа в импорте ЕС уменьшилась с 45% в 2021 году до 12% в 2025 году, тогда как доля СПГ выросла с 20% до 45%. В самой ЕК признают, что переход на СПГ повысил волатильность цен, а высокие цены на энергию остаются одной из ключевых проблем падающей конкурентоспособности европейской промышленности. Европейский центральный банк отмечал, что электроэнергия для промышленности ЕС стоит примерно в 2,5 раза дороже, чем в США, а газ - почти в пять раз дороже, что особенно болезненно для химической, металлургической и других энергоемких отраслей.