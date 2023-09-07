Новости Казани
· Полина Модестова

Несколько дней ждала заказ: жительница Казани доверилась мошенникам и потеряла деньги

Жительница Казани пыталась купить коляску и потеряла 40 тысяч рублей
Несколько дней ждала заказ: жительница Казани доверилась мошенникам и потеряла деньги

Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

Жительница Казани в возрасте 38 лет стала жертвой мошенников и потеряла 40 тысяч рублей.

Женщина на одном из сайтов нашла объявление о продаже коляски. После она связалась с продавцом, обговорила условия оплаты товара и перевела неизвестному на карту около сорока тысяч рублей.

Потерпевшая провела несколько дней в ожидании заказа. Злоумышленник же, получив деньги, сразу же перестал выходить на связи. В результате женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась к сотрудникам полиции. В результате было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Идет поиск причастных к совершению преступления лиц.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Позже вернется тепло: стало известно, когда в Татарстане резко похолодает и начнутся дожди

Новости Казани

11 часов назад

Поражение стало первым в сезоне: в Казани «Ак Барс» проиграл «Сочи»

фирма рейтинги уничтожение борщевика

Новости Казани

10 часов назад

Появится на берегу Казанки: в столице РТ планируют построить комплекс «Яр Парк»

Интересное в Казани

3 дня назад

Родительский контроль не помогает: 6 действенных способов помочь ребенку учиться лучше

рерайт диплома стоимость в Москве

Новости Татарстана

день назад

Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

Новости Казани

день назад

Нет никакой инфраструктуры: в Казани благоустроят территорию вдоль Кировской дамбы

Новости Казани

день назад

Даже помахал хоботом посетителям: в зооботсаду Казани появился слон

Новости Казани

день назад

«У проекта на сегодня нет аналогов»: возле Казанки возведут комплекс «Яр парк»
Новости Казани
6 часов назад

Оповестят о принятом решении: в Казани изымают три дома в Вахитовском районе

Оповестят о принятом решении: в Казани изымают три дома в Вахитовском районе

Новости Казани

10 минут назад

Несколько дней ждала заказ: жительница Казани доверилась мошенникам и потеряла деньги

Новости Казани

час назад

Будет идти больше двух месяцев: в маршрут крестного хода от Бреста до Владивостока внесли Казань

Новости Казани

2 часа назад

Место не предусмотрено для перехода: в Казани сбили 15-летнего пешехода на самокате

Важное в РТ

4 часа назад

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Татарстане вырос в 1,6 раз
Выйдет максимальное количество поездов: в Казани 9 сентября в усиленном режиме будет работать метро
Новости Казани
3 часа назад

Выйдет максимальное количество поездов: в Казани 9 сентября в усиленном режиме будет работать метро

Новости Казани

5 часов назад

Не окажется существенного влияния на транспортную сеть: в Казани хотят построить 252 однотипных двухэтажных дома

Новости Татарстана

5 часов назад

Станет центром компетенций: в Татарстане появится полигон для тестирования беспилотных автомобилей

Новости Татарстана

5 часов назад

Вернутся 20 градусов: в Татарстане вновь потеплеет на выходных
Интервью с риелтором: топ-возможностей для выгодной покупки недвижимости
Интересное в Казани
6 дней назад

Интервью с риелтором: топ-возможностей для выгодной покупки недвижимости