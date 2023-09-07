Несколько дней ждала заказ: жительница Казани доверилась мошенникам и потеряла деньги

Жительница Казани пыталась купить коляску и потеряла 40 тысяч рублей

Жительница Казани в возрасте 38 лет стала жертвой мошенников и потеряла 40 тысяч рублей.

Женщина на одном из сайтов нашла объявление о продаже коляски. После она связалась с продавцом, обговорила условия оплаты товара и перевела неизвестному на карту около сорока тысяч рублей.

Потерпевшая провела несколько дней в ожидании заказа. Злоумышленник же, получив деньги, сразу же перестал выходить на связи. В результате женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась к сотрудникам полиции. В результате было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Идет поиск причастных к совершению преступления лиц.