Не все дома казанцев дождутся капительного ремонта

Власти региональной столице Республики Татарстан приняли решение сократить программу капремонта домов на 2024–2025 гг.

По постановлению, которое появилось на сайте администрации, ранее предполагались ремонты по 182 объектам недвижимости. Однако сейчас их число уменьшилось на 3 дома, как и финансирование — с 3 до 2,9 млн руб..

Денежных средств стало меньше из-за ТСЖ и владельцев. По предварительным данным, был изменен объем работ после переноса времени на более поздний срок.

Ранее мы писали о том, что в Ново-Савиновском районе Казани до 8 января вводят ограничения из-за ремонта. Об этом рассказали в администрации региональной столицы Республики Татарстан.

Так, в период с 12 ноября по 8 января 2024 года, перекроют проезд около дома на улице Чистопольской, 28. Где еще будет ограничено передвижение?