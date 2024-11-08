Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Не все дома казанцев дождутся капительного ремонта

Денежных средств стало меньше

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Власти региональной столице Республики Татарстан приняли решение сократить программу капремонта домов на 2024–2025 гг.

По постановлению, которое появилось на сайте администрации, ранее предполагались ремонты по 182 объектам недвижимости. Однако сейчас их число уменьшилось на 3 дома, как и финансирование — с 3 до 2,9 млн руб..

Денежных средств стало меньше из-за ТСЖ и владельцев. По предварительным данным, был изменен объем работ после переноса времени на более поздний срок.

Ранее мы писали о том, что в Ново-Савиновском районе Казани до 8 января вводят ограничения из-за ремонта. Об этом рассказали в администрации региональной столицы Республики Татарстан.

Так, в период с 12 ноября по 8 января 2024 года, перекроют проезд около дома на улице Чистопольской, 28. Где еще будет ограничено передвижение?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

21 час назад

Одна из самых опасных маньячек будет содержаться в психбольнице Казани

Новости России

17 часов назад

Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории

дезинсекция от мух

Новости Казани

день назад

Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

ремонт механической коробки передач цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Новости Татарстана

день назад

На трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км

Новости Татарстана

день назад

Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан

Новости Татарстана

день назад

В РТ семьи погибших в Курской области военных получат 2 миллиона рублей

Новости Татарстана

день назад

Мать 9 детей задолжала миллионы по алиментам
Лонгриды
16 часов назад

«Дешевле Казани»: почему россияне покупают недвижимость в Турции

Год назад редакция PROKAZAN готовила материал о...

Новости Казани

49 минут назад

Не все дома казанцев дождутся капительного ремонта

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» подключило участки трубопроводов на пересечении с федеральной трассой в Республике Татарстан

Новости Казани

час назад

Сын мэра Казани Тагир Метшин стал старшим преподавателем Казанского вуза

Новости Казани

2 часа назад

В Ново-Савиновском районе до 8 января вводят ограничения из-за ремонта
Хирург из Нижнекамска Гарипов вошёл в топ-10 бе...
Новости Татарстана
14 минут назад

Хирург из Нижнекамска Гарипов вошёл в топ-10 бегунов Стамбульского марафона

Новости Татарстана

2 часа назад

Специалисты прокомментировали трещины у Казанского кремля

Новости Татарстана

18 часов назад

На Пхукете переодетые мужчины напали на туриста из Челнов из-за шутки

Новости Татарстана

18 часов назад

Подрядчика казанской трассы М-12 освободили от домашнего ареста
ВТБ и НСПК подвели итоги студенческого конкурса...
Новости России
5 дней назад

ВТБ и НСПК подвели итоги студенческого конкурса по финансовой грамотности