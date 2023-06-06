Не могут покинуть страну: в Татарстане больше 100 тысяч человек ограничены в поездках из-за долгов

Выехать за границу из-за долгов не имеют возможности 120 тысяч жителей Татарстана

Руководитель управления федеральной службы судебных приставов по республике Татарстан Анвар Закиров на брифинге рассказал, что сейчас около 120 тысяч местных жителей не могут выехать за пределы России. Связано это с долгами, которые они не выплатили.

Стоит отметить, что человека могут остановить буквально у трапа самолета за долг, размер которого 30 тысяч рублей. Однако, как отметил Анвар Закиров, сумма может быть и меньше. Приступы могут не выступить за пределы страны даже в случае неуплаты 10 тысяч рублей.

Если гражданин не платит по долгам в течение двух месяцев, планка снижается. В связи с этим всем советуют проверять наличие задолженности на сайте судебных приставов, чтобы потом не расстраиваться из-за собравшегося отпуска или командировки.