Новости Казани
· Полина Модестова

Не каждый город мира имеет такие кейсы: Метшин отметил наследие проводимой в Казани Универсиады

Метшин отметил наследие проводимой в Казани Универсиады
Подписаться в Telegram

Глава Казани Ильсур Метшин в ходе утреннего совещания заявил, что благодаря Универсиаде-2013 инфраструктура города выросла так сильно, что теперь он готов принять мероприятие мирового уровня.

Он отметил, что Универсиада-2013 - это "Золотые страницы нашей 100-летней истории", а ее наследие - городская инфраструктура. Ильсур Метшин также напомнил, что XXVII Универсиаду Казани принимали ровно 10 лет назад. Он отметил, что к воспоминания о мероприятии возвращаться очень приятно. По мнению мэра, не каждый город не только России, но и мира имеет такие кейс проведения масштабных мероприятия, которые изменили самых город и его инфраструктуру.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Начало новой недели татарстанцам могут испортить дожди и грозы

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

обратный звонок за 30 секунд тараканы

Новости Казани

4 часа назад

"У ребенка пошла ужасная сыпь": жители Казани жалуются на страшные последствия купания в Изумрудном озере

Важное в РТ

2 дня назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»

укладка паркета москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

«Центр встал в дикие пробки»: как прошел старт ралли «Шелковый Путь» в Казани

Новости Татарстана

19 часов назад

Нырнул и не всплыл: В Татарстане водолазы нашли тело утонувшего молодого человека

Новости Казани

час назад

Парень упал на нее в тарзанки: в Казани на озере утонула девочка-подросток

Новости Татарстана

4 часа назад

"Прирост составит 785 человек": в Татарстане по итогам года начался естественный рост населения

Новости Татарстана

2 часа назад

"Лес является ценнейшим богатством планет"ы: в Татарстане местные жители негодуют из-за вырубки старинных елей
Лонгриды
2 дня назад

«Есть рыбаки, которые называют себя "крутыми", но они просто истребляют рыбу»: в Татарстане отмечают День рыбака и День борьбы с рыбной ловлей

«Есть рыбаки, которые называют себя "крутыми", но они просто истребляют рыбу»: в Татарстане отмечают День рыбака и День борьбы с рыбной ловлей

Важное в РТ

22 минуты назад

МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

Новости Казани

час назад

Не каждый город мира имеет такие кейсы: Метшин отметил наследие проводимой в Казани Универсиады

Новости Татарстана

час назад

Призвали усилить контроль: в Челнах люди возмущены ездой тяжелой техники по дорогам в жару
Выросла на 20%: стало известно, как изменилась медианная зарплата в Казани
Новости Казани
27 минут назад

Выросла на 20%: стало известно, как изменилась медианная зарплата в Казани

Важное в РТ

2 часа назад

За 2022 год образовательными кредитами воспользовалось более 3 тысяч жителей Приволжья

Новости Татарстана

3 часа назад

Одна из самых низких в ПФО: выросла стоимость минимального набора продуктов в Татарстане

Важное в РТ

4 часа назад

Прибыль банка «Открытие» в первом полугодии превысила 29 млрд рублей
Подробная теория по подологии и отработка сложных случаев: в Казани 3-5 августа пройдет курс повышения квалификации для мастеров ногтевого сервиса
Интересное в Казани
6 дней назад

Подробная теория по подологии и отработка сложных случаев: в Казани 3-5 августа пройдет курс повышения квалификации для мастеров ногтевого сервиса