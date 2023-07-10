Не каждый город мира имеет такие кейсы: Метшин отметил наследие проводимой в Казани Универсиады

Метшин отметил наследие проводимой в Казани Универсиады

Глава Казани Ильсур Метшин в ходе утреннего совещания заявил, что благодаря Универсиаде-2013 инфраструктура города выросла так сильно, что теперь он готов принять мероприятие мирового уровня.

Он отметил, что Универсиада-2013 - это "Золотые страницы нашей 100-летней истории", а ее наследие - городская инфраструктура. Ильсур Метшин также напомнил, что XXVII Универсиаду Казани принимали ровно 10 лет назад. Он отметил, что к воспоминания о мероприятии возвращаться очень приятно. По мнению мэра, не каждый город не только России, но и мира имеет такие кейс проведения масштабных мероприятия, которые изменили самых город и его инфраструктуру.