Новости Казани
· Полина Модестова

Не было никакой лицензии: в Казани стартует дело создателей нелегальной частной школы

В Казани 24 июля стартует дело создателей нелегальной частной школы New School
Не было никакой лицензии: в Казани стартует дело создателей нелегальной частной школы

pixabay

Подписаться в Telegram

В Московском районном суде сегодня, 24 июля, должны начать рассматривать по существу уголовное дело в отношении создателей частной школы New School. Напомним, скандал разгорелся год назад, когда выяснилось, что частная школа New School на протяжении года работала без лицензии, сообщает «БИЗНЕС Online».

На скамье подсудимых оказался Артем Краснов, который, по версии следствия, является фактическим бенефициаров учреждения. При этом, юридически, он отношения к организации не имел. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

Помимо Краснова на скамье подсудимых также Лилия Зиатдинова. Она, по версии следствия, была номинальным директором учреждения. Ее обвиняют по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

«100% будет вторая волна мобилизации»: депутат, находящийся в зоне СВО, сделал важное заявление

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Казанцы готовы на все: 4 неочевидных совета, чтобы блистать на пляже

травля тараканов частная компания в москве ооо

Лонгриды

3 часа назад

Минниханов против? Отца пятерых детей из Татарстана не хотят возвращать из зоны СВО

Новости Татарстана

20 часов назад

Снова будет печь: На Татарстан снова надвигается жара +30 градусов

уколы гиалуроновой кислоты цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Хватит всем: В Татарстане найдено более 1,5 тысячи га земли для строительства жилья

Новости Татарстана

5 часов назад

«Вернется 30-градусная жара»: в Татарстан идет знойное лето

Новости Казани

6 часов назад

«Гавайская танцовщица с купальником из кокосов»: в Казани прошел парад корги в костюмах

Новости Казани

час назад

Пройдет на день раньше: стало известно, когда проведут праздник «Я выбираю небо» и почему не будет авиашоу
Новости Казани
6 часов назад

«Выполнен на 76%»: стало известно, как продвигается капремонт многоквартирных домов Казани

«Выполнен на 76%»: стало известно, как продвигается капремонт многоквартирных домов Казани

Важное в РТ

2 часа назад

Клиенты ВТБ стали втрое чаще оплачивать сотовую связь через голосового ассистента

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Казани

2 часа назад

«Необходимая мера в период проведения работ»: в Казани в ряде домов отключат газоснабжение

Важное в РТ

3 часа назад

Сигнал с горы: необычные истории о том, как сотовая связь билайна появляется на вершинах
Не было никакой лицензии: в Казани стартует дело создателей нелегальной частной школы
Новости Казани
54 минуты назад

Не было никакой лицензии: в Казани стартует дело создателей нелегальной частной школы

Новости Татарстана

3 часа назад

С каждым годом все напряженнее: в Татарстане озвучили поступления в консолидированный бюджет за первое полугодие 2023

Важное в РТ

4 часа назад

Полтора миллиона самозанятых России выбрали Сбер

Важное в РТ

5 часов назад

Умный помощник врача «ТОП-3» появится во всех взрослых поликлиниках Татарстана
“Проверяйте, стало лучше?”: магазин здорового питания в Казани оригинально ответил на отзывы покупателей
Интересное в Казани
5 дней назад

“Проверяйте, стало лучше?”: магазин здорового питания в Казани оригинально ответил на отзывы покупателей