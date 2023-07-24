Не было никакой лицензии: в Казани стартует дело создателей нелегальной частной школы

В Казани 24 июля стартует дело создателей нелегальной частной школы New School

В Московском районном суде сегодня, 24 июля, должны начать рассматривать по существу уголовное дело в отношении создателей частной школы New School. Напомним, скандал разгорелся год назад, когда выяснилось, что частная школа New School на протяжении года работала без лицензии, сообщает «БИЗНЕС Online».

На скамье подсудимых оказался Артем Краснов, который, по версии следствия, является фактическим бенефициаров учреждения. При этом, юридически, он отношения к организации не имел. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

Помимо Краснова на скамье подсудимых также Лилия Зиатдинова. Она, по версии следствия, была номинальным директором учреждения. Ее обвиняют по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.