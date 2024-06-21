На Ватутина в Казани загорелась 2-комнатная квартира

В Казани случилось возгорание в 2-комнатной квартире на улице Ватутина. Огонь появился со стороны входной двери. По предводителем данным, причина пожара - замыкание электрической проводки.

Соседи сообщили, что помещение, в котором произошло возгорание, пустовало. Спецслужбы быстро прибыли на место и потушили пламя, пишет Татарстан 24.

Кроме того, пожар может начаться из-за удара молнии.

Ранее мы писали о том, что татарстанцам рассказали, что делать при встрече с шаровой молнией. Молния может "зайти" в помещения, где гуляют сквозняки. Перед непогодой специалист рекомендует отключить внешние антенны и выключить из розетки технику. Что еще?

Известно, что в Татарстане относительно похолодает до +20 градусов днем. Скорость ветра будет достигать 22 метров в секунду. Подробный прогноз погоды на период с 21 по 23 июня 2024 года.