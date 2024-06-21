В Татарстане относительно похолодает до +20 градусов днем

Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, в некоторых районах может выпасть град. Скорость ветра будет достигать 22 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +31 градуса.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 июня 2024 года, в регионе местами пройдут дожди, в первый выходной день в отдельные районы могут прийти грозы и ветер до 20 метров в секунду. Ночью похолодает до +10–16 градусов. Днем в субботу прогнозируется +21...+26 градусов, а в воскресенье — не больше +24 градусов.

По данным синоптиков, в начале следующей рабочей недели в Татарстане все также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха будет от +20 до +25 градусов.

Ранее мы писали о том, что татарстанцам рассказали, что делать при встрече с шаровой молнией. Молния может "зайти" в помещения, где гуляют сквозняки.