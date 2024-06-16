На улице Закиева на два месяца ограничат движение транспорта

Это связано с ремонтом теплопровода.

С 24 июня по 31 августа возле дома 2а по ул. Закиева отгородят всю автомобильную дорогу и тротуар.

С 3 июля по 13 августа рядом с домом 10 по ул. Закиева также закроют движение для автомобилей и пешеходов.

Ранее мы писали, что по той же причине в Московском районе также появятся ограничения движения транспорта.