На улице Закиева на два месяца ограничат движение транспорта
Пресс-служба Министерства транспорта РТ
Это связано с ремонтом теплопровода.
С 24 июня по 31 августа возле дома 2а по ул. Закиева отгородят всю автомобильную дорогу и тротуар.
С 3 июля по 13 августа рядом с домом 10 по ул. Закиева также закроют движение для автомобилей и пешеходов.
Ранее мы писали, что по той же причине в Московском районе также появятся ограничения движения транспорта.
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