На Лебяжьем озере 25 августа в Казани выступит группа «Отпетые мошенники»

Группа «Отпетые мошенники» выступит на «Гастрофесте на Лебяжьем» уже 25 августа. Мероприятие состоится в региональной столице с 10:00 до 19:00.

На фестивале будут мастер-классы от местных поваров, а также ярмарка и битва шефов.

Для посетителей специалисты организуют фуд-корт с национальным удмуртским блюдом, нашими эчпочмаками и едой мексиканской и азиатской кухонь. Кроме того, в это день ожидаются выступления артистов.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане выделили 9 миллионов рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов. Документ опубликован на сайте государственных закупок.

Кроме того, мы говорили, что сотрудники Роспотребнадзора по Республике Татарстан рассказали, что вода на 3 пляжах в Казани не соответствует нормам гигиены. После исследования специалисты нашли нарушения по 2 показателям.