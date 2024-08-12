На Лебяжьем озере 25 августа в Казани выступит группа «Отпетые мошенники»
Википедия/Барвенковский
Группа «Отпетые мошенники» выступит на «Гастрофесте на Лебяжьем» уже 25 августа. Мероприятие состоится в региональной столице с 10:00 до 19:00.
На фестивале будут мастер-классы от местных поваров, а также ярмарка и битва шефов.
Для посетителей специалисты организуют фуд-корт с национальным удмуртским блюдом, нашими эчпочмаками и едой мексиканской и азиатской кухонь. Кроме того, в это день ожидаются выступления артистов.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане выделили 9 миллионов рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов. Документ опубликован на сайте государственных закупок.
Кроме того, мы говорили, что сотрудники Роспотребнадзора по Республике Татарстан рассказали, что вода на 3 пляжах в Казани не соответствует нормам гигиены. После исследования специалисты нашли нарушения по 2 показателям.
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