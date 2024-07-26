На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов

В Казани сотрудники полиции заглянули на городской рынок, чтобы зафиксировать нарушения миграционного законодательства.

Как итог, правоохранители проверили 60 иностранцев. Из них были обнаружены 15 нарушителей. Шестерых отправили в спецпомещение.

Эта проверка проводится для контроля за соблюдением законодательства со стороны иностранных граждан.

Ранее мы писали о том, что стена аптеки упала на 35-летнего рабочего в поселке ГЭС в Набережных Челнах Татарстана. Прокуратура в Челнах организовала проверку после случившегося.

Кроме того, мы говорили, что в Казани около торгового центра KazanMalla цыгане бросались тапочками. Силовики приехали на место после сообщения о потасовке. Они выяснили, что ссора случилась между 2 компаниями мужчин. В настоящее время обстоятельства конфликта устанавливаются.