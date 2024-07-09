На канатной дороге возможно можно будет проехаться до 2030 года

Специалисты уже начали возводить казанскую канатную дорогу. Сдать строение рабочие планируют до 2030 года. Об этом сообщила изданию «Татар-информ» руководитель Агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина.

Женщина рассказала, что все необходимые документы в порядке, строительство уже идет, эксперты утвердили проект планировки и межевания участка. Известно, что проект согласовал главный архитектор региональной столице Татарстана Ильсияр Тухватуллиной.

Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана. В ведомстве сообщили, что ответственным юридическим лицам специалисты направили предложения об установке табличек о запрете плавания.

Кроме того, мы говорили, что троллейбусы №1 и 3 уже с 11 июля будут ходить без кондукторов. Оплатить проезд пассажиры смогут сами картой при помощи валидаторов.