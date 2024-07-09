Троллейбусы №1 и 3 с 11 июля будут ходить без кондукторов

Уже с 11 июля 2024 года, в Казани троллейбусы №1 и №3 будут ходить без кондукторов, то есть уже 43 троллейбуса.

В июне 2024 года, по такую современную систему попали трамвайные маршруты №5 и 5а, а также троллейбусы №5 и 8.

Оплатить проезд пассажиры смогут сами картой при помощи валидаторов, которые находятся на поручнях около дверей. Если у человека есть только наличные, то заплатить за проезд можно будет у водителя.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах жители за 4 дня собрали бойцам специальной военной операции 10 миллионов рублей.

В сборе гуманитарной помощи принимали участие депутаты Государственного совета РТ, директора крупных компаний и бизнесмены. Он также подчеркнул, что военнослужащие в зоне СВО держатся достаточно уверенно. Глава города Наиль Магдеев надеется, что посылки понадобятся военным.