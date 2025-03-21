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МТС разогнала интернет для посетителей зооботсада в Казани

В казанском зоопарке улучшился интернет

Фото с сайта казанского зооботсада kazzoobotsad.ru

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МТС, цифровая экосистема, модернизировала телеком-оборудование и нарастила емкость базовой станции LTE в районе Казанского зооботанического сада. Проведенные работы позволили увеличить пропускную способность сети 4G и повысить скорость мобильного интернета для его посетителей и сотрудников.

Модернизация телеком-оборудования МТС позволила обеспечить высокоскоростным интернетом не только 7 га новой территории зооботсада, но и его историческую часть, а также находящийся недалеко спортивный комплекс «Центр гребных видов спорта Поволжского ГУФКСиТ», примыкающие жилые дома и часть промышленных объектов на улице Технической.

Казанский зооботсад основан в 1806 году как ботанический сад при Казанском университете профессором Карлом Фуксом, сейчас он — один из старейших в Европе, кроме того, единственный в России, совмещающий зоологическую и ботаническую коллекции. Пять лет назад, в дополнение к исторической части зооботсада, для посещения открылась его новая территория «Река Замбези. Африка», территория которой оформлена в африканском стиле. Здесь воссоздана атмосфера далекого континента с его обитателями и представителями растительного мира. Львы, гориллы, шимпанзе, крокодилы, розовые фламинго, миниатюрные дикдики — всего около 300 животных. Зооботсад – не только место развлечения для казанцев и гостей города, на его территории регулярно проводятся тематические мероприятия для экологического просвещения посетителей.

«С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и при необходимости проводим дополнительные технические работы. Казанский зооботсад с каждым годом притягивает все больше посетителей – об этом свидетельствует и наша статистика. Так, объем скачанного интернета здесь в начале этого года вырос в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. С учетом возрастающей нагрузки, в преддверии весенних каникул мы увеличили мощность сети, обслуживающей эту территорию. Обновленная телеком-инфраструктура поможет обеспечить цифровой комфорт посетителей и сотрудников учреждения, а также создаст платформу для внедрения цифровых решений, например, умной видеоаналитики для наблюдения за животными, на территории зооботсада», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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