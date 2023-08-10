Можно обменяться одеждой: в Казани пройдет летний своп-маркет

На летнем своп-маркете в Лядском саду жители Казани смогут обменяться предметами гардероба

В Казани, в Лядском саду 12 августа пройдет большой летний своп-маркет, на котором местные жители смогут обменяться одеждой. обувью и украшениями. Вещи необходимо приносить в хорошем состоянии - они должны быть чистыми, выглаженными, без повреждений и заплаток. Бесплатно участники свопа могут забрать себе не больше пяти предметов. Одежду и аксессуары, которые не подошли по критериям, заберут себе участники проекта SVALKA.

На мероприятии будут присутствовать различные блогеры, в числе которых Русина Семененко, Люция Алеева, Алина Гималтдинова и другие. Часть вещей будет выставлена на продажу. Максимальная стоимость самых редких вещей - пять тысяч рублей.

Здесь также будут и локальные бренды, магазины и дизайнеры одежду. Они выставят на продажу вещи из прошлых коллекций, тестовые образы. Дополнительно будет представлена апсайкл-коллекция из лоскутов вышедшей из обращения спецодежды. Каждый предмет был выполнен вручную дизайнерами Ильназом Усмановым и Чулпан Сафиной. Начало мероприятия в 12:00. Оно продлится до 16:00.