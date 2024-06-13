Может расплавиться: в Казани 40 машин поливают дороги для охлаждения асфальта

В Казани специальные машины поливают проезжую часть, чтобы ее охладить. 40 авто каждый день помогают городу напитаться свежестью. Об этом рассказали в Комитете внешнего благоустройства региональной столицы. График работы поливомоечных машин: с 11 до 15 часов и с 23 до 6 часов.

Дополнительное охлаждений дорожного покрытия нужно проводить, когда на улице больше +25 градусов, а иначе асфальт будет нагреваться и плавиться, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что дорога в «Большом Зеленодольске» обойдется властям в 5 млрд рублей.