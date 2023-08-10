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Могут получить до 40 тысяч: были утверждены выплаты для школьников - победителей олимпиад

Исполком Казани озвучил размеры выплат для школьников – победителей олимпиад
Могут получить до 40 тысяч: были утверждены выплаты для школьников - победителей олимпиад

Яна Лаушкина

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В Казани установили размеры премий для школьников, которые одержали победу или стали призерами во всероссийских и республиканских олимпиадах. Самая высокая выплата составит 40 тысяч рублей, сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома Казани.

Размер премий персональный - они зависят от лучшего результата ученика. К примеру, победители и призеры республиканской олимпиады для учащихся 7-11 классов по татарскому и литературе, русскому и литературе для учеников школ с родным языком обучения, а также восточными языками получат выплаты в размере 20 тысяч рублей. Ту же сумму выплатят и победителями регионального этапа всероссийской олимпиады.

Наиболее крупные премии, в размере 40 тысяч рублей, присуждаются победителями заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. А вот призеры получат по 30 тысяч рублей.

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