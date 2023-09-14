Мог бы отпраздновать юбилей: в Казани пройдет концерт, посвященный 50-летию Юрия Шатунова

В Казани 17 сентября пройдет посвященный 50-летию Юрия Шатунова концерт

На Кремлевской набережной в Казани в воскресенье, 17 сентября, в 17:00 пройдет двухчасовой концерт, который будет посвящен Юрию Шатунову. В этом году артист мог бы отпраздновать юбилей - пятидесятилетие.

На сцену выйдут такие артисты как Ленар Габдуллин, Денис Орлов, Айрат Фазылзянов, Ильнур Саидов, Диана Кравченко и Элеонора Мингазова. Хедлайнером вечера станет группа Legenda. Прозвучат такие хиты как «Не бойся», «День рождения», «А лето цвета», «Седая ночь», «Белые розы» и другие.

Вход на концерт будет свободным, а на экранах покажут слова песен, чтобы все могли подпевать, рассказала организатор события Альбина Кармышева порталу «Татар-Информ».