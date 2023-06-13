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"Мистер сидр" стал для всех страшным уроком: в Набережных Челнах проведут массовые проверки в магазинах

Мэр поручил провести массовые проверки в магазинах Челнов после отравления сидром
"Мистер сидр" стал для всех страшным уроком: в Набережных Челнах проведут массовые проверки в магазинах

Илона Боянова

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Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил Роспотребнадзор устроить массовые проверки в магазинах и убедиться в отсутствии "смертельного" сидора в продаже. Напомним, что по всей России от него погибли десятки человек.

Мэр Челнов также поручил усилить контроль над объектами, где находятся дети. В Челнах сейчас действуют пришкольные лагеря, куда еду доставляет ООО "Школьное питание", Санврачи проверили предприятие еще в апреле. На данный момент проходят плановые проверки в загородных лагерях.

Глава города, обращаясь к докладчикам, отметил, что отсутствие контроля приводит к трагическим последствиями и заявил, что "Мистер сидр" стал для всех страшным уроком.

- Давайте так – даже если вы где-то будете сильнее контролировать, если кто-то вас будет поправлять, мы вас защитим. Потому что вы проводите контрольные проверки, посещения детских оздоровительных лагерей не из-за того, что вам делать нечего. Эту работу вы делаете во благо сохранения жизни и здоровья детей, - заявил он.

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