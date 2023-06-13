"Мистер сидр" стал для всех страшным уроком: в Набережных Челнах проведут массовые проверки в магазинах

Мэр поручил провести массовые проверки в магазинах Челнов после отравления сидром

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил Роспотребнадзор устроить массовые проверки в магазинах и убедиться в отсутствии "смертельного" сидора в продаже. Напомним, что по всей России от него погибли десятки человек.

Мэр Челнов также поручил усилить контроль над объектами, где находятся дети. В Челнах сейчас действуют пришкольные лагеря, куда еду доставляет ООО "Школьное питание", Санврачи проверили предприятие еще в апреле. На данный момент проходят плановые проверки в загородных лагерях.

Глава города, обращаясь к докладчикам, отметил, что отсутствие контроля приводит к трагическим последствиями и заявил, что "Мистер сидр" стал для всех страшным уроком.