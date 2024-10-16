Мишку Терпея забрали из зоопарка Казани после жалоб

В Росприроднадзоре выдали разрешение на переезд медвежонка в Московский зоопарк. В настоящее время зверя осматривают ветеринары.

Напомним, сперва медведя Терпея привезли в региональную столицу Республики Татарстан на время, пока в Перми возводился для него новый вольер, однако медведь так и остался в РТ. Известно, что условия содержания животного в регионе шокировало зоозащитников и посетителей казанского зоопарка.

Наша редакция верит, что Терпей будет жить в Москве в хороших условиях.

Ранее мы писали о том, что реконструкция биоочистных сооружений в Казани завершена на 96%. Об этом рассказал Министр строительства, архитектуры и Жилищно-коммунального хозяйства региона Марат Айзатуллин.

Помимо этого, за этот период эксперты завершили возведение детсада на 260 мест в с. Куюки Республики Татарстан.