Реконструкция биоочистных сооружений в Казани завершена на 96%

Работы по ремонту биоочистных сооружений в региональной столице Татарстана проделаны на 96%, а по рекультивации иловых полей – на 73%. Об этом рассказал Министр строительства, архитектуры и Жилищно-коммунального хозяйства региона Марат Айзатуллин.

Специалист сообщил, что строительно-монтажные работы по благоустройству 64 территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» готовы на 95%. За минувшие 2 недели были сданы 7 объектов.

Помимо этого, за этот период эксперты завершили возведение детсада на 260 мест в с. Куюки Республики Татарстан.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 22 по 24 октября 2024 года, изменится движение 7 автобусных маршрутов. Еще по 2 маршрутам не будет ходить транспорт. Об этом рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета города Ильдар Шакиров.