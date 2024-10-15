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Реконструкция биоочистных сооружений в Казани завершена на 96%

За минувшие 2 недели были сданы 7 объектов

pixabay.com

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Работы по ремонту биоочистных сооружений в региональной столице Татарстана проделаны на 96%, а по рекультивации иловых полей – на 73%. Об этом рассказал Министр строительства, архитектуры и Жилищно-коммунального хозяйства региона Марат Айзатуллин.

Специалист сообщил, что строительно-монтажные работы по благоустройству 64 территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» готовы на 95%. За минувшие 2 недели были сданы 7 объектов.

Помимо этого, за этот период эксперты завершили возведение детсада на 260 мест в с. Куюки Республики Татарстан.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 22 по 24 октября 2024 года, изменится движение 7 автобусных маршрутов. Еще по 2 маршрутам не будет ходить транспорт. Об этом рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета города Ильдар Шакиров.

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