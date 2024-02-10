Минниханов наградил лучшего молодого преподавателя РТ

Профессор Юлия Тимошина, преподаватель кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КНИТУ, получила звание лучшего молодого преподавателя Татарстана. Эту награду вручил ей министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, а также президент Татарстана Рустам Минниханов. Данная премия была присуждена на конкурсе, в котором участвовали преподаватели вузов республики, моложе 35 лет.

В своем выступлении Юлия Тимошина рассказала о бозоне Хиггса - важном открытии, за которое была присуждена Нобелевская премия. Это открытие имеет большое значение для понимания процессов, связанных с приобретением материей массы во вселенной.