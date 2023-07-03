"Мероприятие посвятят эпохе 90-х": в июле пройдет "Казанский велодевичник – 2023"
Велосообщество Kazvel
"Казанский велодевичник - 2023" будет проходить в столице республики 8 июля. Проведет его велосообщество Kazvel. Отмечается, что в этом году мероприятие посвятят эпохе 90-х.
Участниц заезда ждут яркие образы, маршрут по историческому центру Казани, а также музыка. Будут выбраны лучшие участницы сразу в нескольких номинациях:
- Звезда 90-х;
- Самая стильный велосипедистка;
- Самый креативный образ;
- Самая активная участница Велодевичника;
- Мисс Велодевичник - 2023.
Победительницы конкурса получат сертификаты от партнеров мероприятия. Участниц ждут в 16:30 у центра семьи "Казан". Заезд начнется в 17:00. Всем желающим необходимо зарегистрироваться по ссылке.